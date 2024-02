Destemida, Izadora Becker acumula troféus

Share on Email

Desde tenra idade, Izadora Fagundes Becker, 11 anos, revela uma paixão intrínseca pelos cavalos, uma afinidade que transcende gerações em sua família. Filha do renomado narrador de rodeios Amaril Becker e de Adriana Fagundes Becker, ela cresceu imersa na cultura campeira, alimentando sua fascinação pelo mundo equino. Além disso, ela é irmã de Cássio Fagundes, outro talento que não fica atrás e que também participa ativamente do mundo dos rodeios.

Aos olhos de Izadora, os rodeios não são apenas competições, mas uma forma de vida, um legado familiar que ela abraça com fervor. Sua dedicação e habilidade são evidentes nas diversas provas em que participa, sendo um destaque na 44ª Campereada Internacional de Alegrete.

Entre as provas que Izadora encarou com coragem e determinação estão a Rédea, o Tonel, o Chasque, o Laço e a Prova do Couro. Em cada uma delas, ela mostrou seu talento, conquistando excelentes resultados:

2° lugar na Rédea Mirim

1° lugar na Rédea Juvenil

1° lugar no Tonel Mirim

2° lugar no Tonel Juvenil

1° lugar no Tonel Adulto

2° lugar no Chasque

2° lugar na Prova do Couro

1° lugar no Laço Pai e Filha

Para Amaril Becker Fernandes, seu pai, a maior conquista de Izadora vai além das premiações em pódios. É a coragem, a determinação e o amor pelos cavalos que realmente o enchem de orgulho.

Além disso, Izadora fez parte do Laço Equipe, uma equipe composta exclusivamente por crianças, carinhosamente chamadas pelo narrador de “Equipe dos Caramelos”, onde demonstrou sua habilidade e espírito de equipe.

Mas a jornada de Izadora não para por aí. Ela já está se preparando para os próximos desafios, como o próximo Rodeio do CTG Oswaldo Aranha e o FECARS, onde busca o Tri Campeonato de Rédeas. Seu comprometimento e dedicação são inspiradores não apenas para sua família, mas para toda a comunidade rodeio.

E o talento não para na família Becker Fernandes. Cássio, irmão de Izadora, também brilhou nos rodeios, sendo campeão do Laço Dupla e do Laço Rapaz, categoria que representará sua região no FECARS, na cidade de Esteio.

Assim, a família Becker Fernandes continua a escrever sua história de sucesso e paixão pelos rodeios, inspirando gerações futuras a seguir seus passos e a nunca desistir de seus sonhos, por mais desafiadores que possam parecer.