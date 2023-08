Alegrete já registra mais de 40mm de chuva nesta sexta-feira

Durante a madrugada desta sexta-feira, 18, a previsão de chuvas e fortes ventos confirmaram-se em Alegrete. As precipitações começaram por volta das 3h da manhã acompanhadas de fortes rajadas de vento, que ultrapassaram os 70km/h.

Provas de hipismo no parque Lauro Dornelles serão abertas ao público neste fim de semana

Segundo o Cemaden, o volume de chuva registrado até o momento ultrapassa os 40mm. O período mais chuvoso, foi entre às 5h15min e 6h30min, onde foram registrados 27mm. Em contato com o diretor da Defesa Civil, Renato Grande, não foram registradas alterações até o momento.

Com advento das fortes chuvas, as temperaturas vão cair e o frio retorna em Alegrete. No sábado,19, o dia começa com 7ºC e máxima chega aos 16ºC. No domingo, dia limpo, sem chuvas, temperatura mínima 8ºC e máxima de 19ºC.

Fotos: reprodução