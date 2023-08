Provas de hipismo no parque Lauro Dornelles serão abertas ao público neste fim de semana

Neste próximo final de semana, Alegrete vai sediar o maior evento hípico da região, a temporada hípica do 6º RCB, com as competições no parque Dr Lauro Dornelles. Vão estar aqui na cidade conjuntos de várias cidades gaúchas e até de outros estados. A competição descentralizada, fora da área militar, vai ser aberta ao público. A temporada Barão do Cerro Largo organizada pela unidade de cavalaria de Alegrete espera um bom públcio para prestigiar os saltos.

O concurso será regido pelos regulamentos geral da Confederação Brasileira de Hipismo, regulamento de salto CBH; regulamento veterinário e diretrizes técnicas. É a primeira vez que o regimento José de Abreu realiza essa competição esportiva fora de sua área e isso vai possibilitar com que mais pessoas possam assistir os saltos. O evento vai movimentar a área de hotelaria e restaurantes da cidade com a presença de competidores e suas famílias em Alegrete.