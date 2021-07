Alegrete: Mel Saucedo, de 11 anos, está no The Voice Kids deste domingo

Neste domingo(18), tem uma linda gaúcha, filha de alegretenses , no The Voice Kids.

Filha de Darlene Saucedo e Rogério Freitas(ambos alegretenses), Mel Saucedo, cantora Mirim é porto alegrense. Entretanto, residiu por alguns anos, aqui, com os pais.

Atulamente, ela que tem 11 anos, reside com a mãe, as irmãs, a tia e a avó em Feira da Santana, na Bahia.

A gaúcha que está no The Voice Kids, vai representar a cidade que reside, porém, destaca que não vai deixar de citar que é gaúcha.

Com uma voz inconfundível, a inspiração vem de casa e ela traz na veia a música. Mel é filha do cantor Rogério Freitas, (ex Banda Farra).

Ela sempre teve a paixão pela música e é a primogênita do casal. A certeza é que Mel vai encantar a todos com seu jeito único de mostrar sua simpatia e seu talento. Desta forma, Mel tem a chance de entrar na batalha para ser a nova cantora Kids do Brasil.

Assim como o cantor Léo Pain foi o campeão do The Voice, há três anos, vamos torcer para essa gauchinha que tem sua raiz no Alegrete e a referência dos pais, sendo assim, também é o Alegrete no The Voice Kids.

Ela se inscreveu para participar das seletivas em janeiro de 2020.

A garotada, que tem entre 9 a 14 anos de idade, solta a voz em busca de uma vaga nos times de Carlinhos Brown, Michel Teló e Gaby Amarantos, que são os técnicos da atração.