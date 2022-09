Alegrete na campanha para eliminar focos do mosquito da dengue

Financiada pela Federação das Associações de Municípios do Estado (Famurs) e com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a campanha ‘Xô Mosquito’ busca eliminar os focos do Aedes Aegypti, que também é transmissor de doenças como Zika e Chikungunya, em todo o Rio Grande do Sul.

A iniciativa se faz necessária especialmente com a proximidade do verão, quando a tendência é de aumento no índice de proliferação do mosquito.

De acordo com o presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno (MDB), a campanha foi lançada oficialmente na última segunda-feira (12), entretanto, as ações ocorrem desde agosto. Entre elas, estão as atividades em escolas das redes estaduais, municipais e privadas.

A Famurs é composta por 496 municípios associados, entre eles a cidade de Alegrete, que está inserida na campanha. Ao longo deste mês, as redes sociais da federação devem publicar informações sobre como evitar a proliferação do mosquito.