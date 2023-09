Projeto de escola municipal de Alegrete é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Neste ano, a premiação recebeu um total de 253 candidaturas, abrangendo projetos provenientes de escolas públicas, instituições, matérias de destaque na grande imprensa e projetos inovadores de tecnologia, representando 20 Estados o Distrito Federal. Na categoria escola foram 155 projetos inscritos, sendo que o Estado do Rio Grande Sul teve a maior participação com 59 inscrições. O município de Alegrete participou desta primeira etapa, Etapa Estadual, com 3 projetos das escolas municipais.

Aumento no IPE Saúde começa a valer dia 1º de outubro

A Etapa Estadual compreendeu a fase de análise de campo e classificatória dos estados para as categorias escolas e instituições e ocorreu no período de 8 de agosto a 10 de setembro. Nesta fase, a Comissão Técnica, composta por Auditores Fiscais dos estados, realizou a avaliação “in loco” e, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento, os cinco projetos com melhor avaliação (acima da nota de corte de 80 pts) por estado, avançaram para a etapa final, onde serão avaliados pela Comissão Julgadora Nacional. Conforme o regulamento, os critérios de avaliação englobam inovação e criatividade; sustentabilidade; recursos didáticos; relatórios de acompanhamento do projeto. Dos 155 projetos inscritos na categoria escola, 36 irão concorrer á premiação final. O resultado desta etapa pode ser acompanhado pelo site do Prêmio Nacional de Educação Fiscal disponível no link: https://www.premioeducacaofiscal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Classificatoria_Estadual_2023.pdf

Na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, a Comissão Julgadora Nacional se reunirá em Brasília para selecionar os projetos finalistas e definir os vencedores. Participarão da grande noite de premiação, na Capital Federal, quatro projetos de escolas, três de instituições, três matérias de imprensa e três projetos de tecnologia.

Hemocentro precisa de sangue O negativo e O positivo com urgência

Considerado um dos mais importantes Prêmios de educação no país, desde 2012, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal busca valorizar projetos que abordem temas como a função social dos tributos, a qualidade dos gastos públicos e o acompanhamento do uso dos recursos. Ao longo das suas onze edições, quase 3 mil projetos de escolas públicas, universidades, ONG e Prefeituras Municipais já participaram da premiação.

A iniciativa é muito mais que uma competição de projetos, por meio do poder transformador da Educação, ela visa difundir a consciência de cidadania, a formação de cidadãos cientes de seus direitos e deveres em relação à sociedade.

A cerimônia de premiação está marcada para o próximo dia 31 de outubro, às 19 horas, no auditório da Enap – Escola Nacional de Administração Pública, localizada na SPO Área Especial 2-A – Asa Sul, Brasília. O tradicional evento contará com a presença de representantes dos projetos finalistas, parceiros, patrocinadores, integrantes da rede de educação fiscal e representantes de entidades governamentais e privadas.

Fotos: divulgação