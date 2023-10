Alegrete organiza encontro regional de jovens rurais da Fronteira Oeste

Dentre os assuntos, na sexta-feira, haverá uma roda de conversa com a coordenadora estadual de jovens Jaciara Muller. O evento contará com jogos rurais como corrida do ovo, do saco, bodoque, jogo de truco, tiro de laço, destorcedor e prova coletiva. Outra atividade desses encontros são as cirandas de rodas com a coordenação regional de jovens. Também haverá a montagem de acampamento fronteiriço. A noite haverá atividades culturais com apresentações artísticas, com invernada do CTG Honório Lemes, declamação e contação de causos e histórias antigas.

Família está destroçada, diz irmão de Igor Sabino Lopes

imagens de encontros anteriores de jovens rurais

No sábado, haverá uma visita pedagógica na agropecuária Cogo, no Durasnal, encerrando com almoço para os participantes. O Encontro é realizado pela comissões jovens do Sindicato Rural de Alegrete a regional fronteira oeste com apoio da FETAG/RS SENAR AJS e Roger Severo.