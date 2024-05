Alegrete pode abater e enviar carne a outros municípios em situação de calamidade

Alegrete é um dos municípios que passou pela cheia, mas não contabilizou prejuízos com morte de animais e destruição de casas. E diante da calamidade que muitas regiões do Estado, a própria capital, Porto Alegre, passa a não ter acesso a determinados alimentos. Nesse cenário de dificuldades para produção e transporte, Alegrete pode abater e enviar carne para outras regiões gaúchas.

De acordo com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, o Município tem condições de abater, tanto ovinos como bovinos e suprir de carne outras regiões do Estado neste momento de calamidade.

O médico Veterinário, Gabriel Xarão, do Serviço de Inspeção Municipal, informa que o frigorífico Coxilha Vermelha pode abater até 200 ovelhas por dia e o São Jorge até 80 bovinos.os dois tem todas as exigências legais da Vigilância Sanitária para realizar este trabalho em momento tão necessário ao Rio Grande do Sul. Xarão informou, ainda, que os frigotíficos tem caminhão, tanto para buscar animais vivos ou para enviar a carne daqui para qualquer cidade gaúcha e até para fora do Estado, cita.