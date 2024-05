Previsão é de mais chuva para os próximos dias em Alegrete

Nos últimos dias, o tempo em Alegrete estabilizou e as chuvas deram uma trégua. Mas após as cheias e o nível do Rio baixar para 3,20m acima do normal, as precipitações retornarão a partir de hoje no Município.

Nesta sexta-feira (10), o dia começa com a temperatura amena, 11ºC, a máxima não sobe muito, 21ºC. No decorrer do período, as chuvas voltam a aparecer, principalmente no período da manhã e tarde. Segundo previsão do Climatempo, são esperados mais de 30mm para o dia.

No sábado, o padrão climático se repete e novamente a chuva fará parte do cotidiano dos alegretenses. Estão previstos mais de 25mm, porém, não há previsão de temporal ou precipitações mais agressivas para o dia.

No domingo, Dia das Mães, a temperatura será amena. A mínima será de 9ºC e máxima será de 23º no período da tarde. Segundo o site meteorológico, estão previstos 10mm de chuva, sem alertas de temporais e descargas elétricas.