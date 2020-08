Alegrete pode retornar para bandeira laranja nesta sexta-feira

Compartilhe









A cada semana, novos indicativos e muito trabalho das equipes de saúde do Município. Na tarde de ontem(20),novamente os dados foram enviados para a avaliação Governo do Estado referentes à ocupação de leitos e casos da Covid-19.

Ao que tudo indica o Município deve retornar para bandeira laranja. A divulgação ocorre nesta sexta-feira(21). Por duas semanas consecutivas, Alegrete ficou na Bandeira Vermelha. Há 15 dias, a AMFRO recorreu e conseguiu reverter. Porém, nesta última semana, nem os Prefeitos e a AMFRO realizaram solicitações e recursos para reverter e a bandeira começou a vigorar na última terça-feira. Neste período, até a próxima terça-feira,o comércio não essencial(varejista), está abrindo às 9h e fechando às 16h.

O sistema que define os protocolos e as restrições impostas aos municípios a partir dos dados de propagação do coronavírus e da capacidade de atendimento hospitalar que são calculados semanalmente. A definição da bandeira sai hoje.

Alegrete registrou 41 infectados entre segunda e quinta desta semana. Com 128 casos ativos, o município registra 12 mortes pela Covid e 118 pessoas estão em isolamento domiciliar, com 9 hospitalizados.

Na quinta, o Governador Eduardo Leite e Comitê de Crise receberam os dados de todas regiões do Estado para definirem a bandeira. Numa avaliação dos números cadastrados pelo governo e atualizado às 16h de ontem, a situação da região 03 deverá permanecer na cor laranja.

Com 9 hospitais, a região Uruguaiana 03, está com 62,8 % de taxa de ocupação em leitos de UTI adulto. São 78 leitos que estão com 49 pacientes.

Dos 163 leitos covid fora de UTI, 41 estão sendo ocupados conforme atualização do site coronavirus.rs.gov.br. Já os 78 respiradores em UTI, 19 deles estão em uso (24,4). Numa análise dos 49 pacientes internados em UTI, 36 não contraíram coronavírus, diferente de outros 12, que foram confirmados. Um pacientes é suspeito de covid ou outras síndrome respiratórias agudas.

Em Alegrete, dos 18 leitos UTI – 44.4% estavam ocupados. Quatro na UTI adulta e três na UTI Covid-19. Um paciente estava na UTI covid, porém, sem o uso do respirador.