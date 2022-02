Alegrete poderá aderir à energia limpa e renovável com o HomeBiogás

Share on Email

A semana começou para a Câmara Municipal com uma reunião híbrida sobre biodesenvolvimento ambiental, no plenário Gaspar Cardoso Paines, coordenada pelo presidente Anilton Oliveira. O tema, projeto de implantação de sistema de biodigestão em instituições escolares, apresentado pela empresa Biomovement Ambiental, de São Paulo.



Aos vereadores, foram informados sobre o projeto que visa promover a utilização dos sistemas HomeBiogas em escolas de Alegrete como um exemplo e solução para tratamento local de resíduos orgânicos e alimentares e promover a educação ambiental.



O biodigestor HomeBiogas trata de forma adequada os resíduos orgânicos (restos de alimentos) e esterco animal, gerando diariamente dois produtos com valor econômico agregado, o biogás e o fertilizante líquido.



A proposta é de fornecer o HomeBiogás para ser instalado nas 39 escolas de Alegrete como fonte renovável e limpa de energia. Conforme foi detalhado aos vereadores, o custo unitário do biodigestor é de R$ 8,9 mil. Se implantado na rede escolar do Município geraria 42 mil horas de biogás por ano e em torno de 56 mil litros de biofertilizante/ano, deixando de enviar ao aterro sanitário 56 toneladas de resíduos orgânicos.



Os vereadores formularam muitas perguntas sobre custos e benefícios do projeto. Sugeriu o presidente Anilton que, por ocasião da Semana do meio Ambiente, haja uma demonstração sobre o funcionamento do biodigestor . Conforme declarou o presidente, o projeto, se implantado, será de muito proveito para o Município e por um meio ambiente melhor.



De forma presencial, participaram da reunião os vereadores Itamar Rodrigues, vice-presidente da Mesa Diretora; Jaime Duarte, secretário; Bispo Ênio Bastos, segundo secretário e Luciano Belmonte, líder dos Progressistas, assim como o diretor administrativo Sérgio Prates e Lauro Machado, gestor Ambiental. Participaram de forma on line as vereadoras Dileusa Alves e Firmina Soares e assessores de vereadores.