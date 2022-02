Um grande soldado do 10º B Log vai para reserva com honras militares

No dia 28, foi o último de caserna do Sargento Luis Carlos. Foram 30 anos de serviço militar no 10º B Log, desde 1992 quando chegou da cidade de Humaitá e adentrou o portão do Batalhão.

Carlão, fez história no atletismo

Na sexta-feira uma emocionante homenagem na passagem do sargento para o quadro de reserva do Exército Brasileiro. O comandante do 10º Batalhão Logístico Coronel Wilson André Barreiros Ribeiro, destacou a conduta elogiável do militar. Rodeado de amigos convidados, a cerimônia militar levou o 2º Sargento às lágrimas.

“Agradeço ao 2º Sgt Luis Carlos pela dedicação, profissionalismo, e a prestimosa e sincera colaboração ofertada ao 10º Batalhão Logístico. Que a nova jornada que se inicia seja abençoada por Deus e repleta de felicidade s, junto à sua digníssima família”, destacou o Coronel Wilson André na cerimônia.

O 2º Sgt Luis Carlos deixa o convívio do 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, por motivo de sua passagem para reserva remunerada. A referência elogiosa destaca ao militar, como reconhecimento dos excelentes serviços prestados por mais de vinte e nove anos ao 10º Batalhão Logístico.

Oriundo do serviço militar obrigatório, apresentou-se no 10º Batalhão Logístico, incorporando às fileiras do Exército em 03 de fevereiro de 1992. Conforme destacado na cerimônia, fruto das suas destacadas qualidades profissionais e pessoais, adaptou-se imediatamente à nova Unidade, estabelecendo importantes laços de amizade, camaradagem e espírito de corpo.

Sargento recebeu referência elogiosa das mãos do comandante

Em agosto de 1993, foi promovido a graduação de Cabo. Em razão de seu excelente condicionamento físico, somado a constante busca pela melhoria nas atividades físicas que realizava, o militar foi reconhecido, desde os primeiros meses na Força, como promissor atleta, vindo a representar o “10 de Ouro” em várias oportunidades.

Já em 1994, foi agraciado com uma referência elogiosa pelo então Comandante do Batalhão, por ter se destacado nas olimpíadas da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

No ano de 1995, participou dos XVII jogos desportivos da 2ª Bda C Mec, na modalidade de atletismo, vindo a ser convocado para compor a equipe de Rústica da “Brigada Charrua”.

Além das atividades desenvolvidas como atleta, o sargento Luis Carlos também destacou-se como cozinheiro, demonstrando responsabilidade e entusiamo no exercício da sua função. Foram 17 anos como responsável pela cozinha do Efipan. Sempre buscando o constante aprimoramento profissional, em razão de sua sensível função no rancho do Batalhão, realizou o curso de Copeiro e o curso de Padeiro.

Em 1996, após participar novamente das Olimpíadas da 2ª Bda C Mec, foi convocado para treinamento específico, visando participar da Maratona seletiva para a corrida de São Silvestre, na cidade de São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, representou a cidade de Alegrete na corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo.

Em agosto de 1997, ao findar das Olimpíadas da 2ª Bda C Mec, foi publicado no Boletim Interno do Batalhão, mais uma Referência Elogiosa do Comandante que, desta vez, destacou a garra, força de vontade, companheirismo e elevado espírito desportivo demonstrado ao bem representar o “10 de Ouro”.

No ano de 1998, seguiu representando a organização militar em diversas atividades, a exemplo da Rústica do Dia da Cavalaria, realizada em Uruguaiana, na qual obteve o 5º lugar geral e o 2º em sua categoria. Ainda, obteve excelentes resultados nas competições da 3ª Divisão do Exército,alcançando o 2º lugar nos 1.500m rasos e 3º lugar na rústica.

Nos anos de 1999 e 2000, foi convocado, sucessivamente, para compor a equipe de rústica da 2ª Bda C Mec, visando a participação nos jogos desportivos da 3ª DE. Além disso, participou, nesse período, da Rústica 500 anos do Brasil, Rústica das Comunicações e da Corrida da Artilharia. Ao final de 2000, seguiu

destino para a cidade de São Paulo – SP, a fim de participar, pela segunda vez, da tradicional Corrida de São Silvestre.

Sargento durante o desfile da tropa

Em 2001, obteve ótimos resultados nas competições em que participou, alcançando o 1º lugar nas provas de 5 e 10 quilômetros das olimpíadas da 2ª Bda C Mec. Competiu, também, no 2º circuito de corrida na

cidade de Porto Alegre, obtendo o 3º lugar geral. Ao representar a 2ª Bda C Mec na corrida “Travessia Internacional de Rivera”, alcançou o 2º lugar geral.

Em fevereiro de 2002, ao completar 10 anos de efetivo serviço nas fileiras do Exército, o militar passou a servir independente de engajamento. Meses depois, recebeu a Medalha Militar com passador de Bronze, por dez anos de bons serviços nas funções desempenhadas.

Já em 2003, destacou-se nas seguintes competições: rústica do Bicentenário Duque de Caxias, onde obteve o 7º lugar geral e o 1º lugar na categoria militar; rústica em comemoração ao Centenário do Grêmio Porto-Alegrense, na qual obteve o 8º lugar na classificação geral e o 3º lugar em sua categoria.

A primeira participação do militar na Comissão de Seleção Fixa ocorreu em 2005. A partir dessa data, o militar desempenhou diversas vezes a atividade, contribuindo para a seleção dos jovens que passariam a incorporar as fileiras do Exército na Guarnição de Alegrete. Em 2006, foi concedida ao 2º Sgt a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Bronze, pelos bons serviços prestados em Organizações Militares do Corpo de Tropa do Exército Brasileiro por mais de dez anos. Participou, em 2007, do treinamento do 7º contingente do Batalhão Brasileiro no Minustah, realizado em Santa Maria.

Em julho, foi designado para compor a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah), compondo o 7º contingente do Batalhão de Infantaria de Força de Paz no Haiti. No tempo em que esteve a disposição do 4º Esquadrão de Força de Paz, desempenhou diversas missões de Apoio Logístico, dentre as quais: Apoio Logístico ao ACISO realizado em Belekour e Cité Soleil, ambas localizadas no Haiti; Apoio Logístico a segurança do Secretário-Geral da ONU; Apoio Logístico na segurança da comitiva da Noruega em sua visita a Cité Soleil –Haiti.

Ao término da missão, o militar foi agraciado com a Medalha das Nações Unidas, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados na Missão das Nações Unidas.

Em junho de 2009, foi promovido à graduação de 3º Sargento do Quadro Especial. O contínuo esforço prestado pelo militar em prol do Batalhão foi novamente reconhecido por seus superiores hierárquicos. Como colaborador das atividades do Piquete Rafael Pinto Bandeira, o militar abdicou de suas horas de lazer a fim de aprimorar a apresentação do Piquete perante à sociedade alegretense.

Ainda, destacou-se no desempenho da função de Auxiliar do DEF do Batalhão, executando o trabalho de recuperação e conservação das áreas desportivas da Unidade. Em 2010, o militar deslocou-se para a Guarnição de Santa Maria, a fim de compor o efetivo da BRABT12B, permanecendo no Haiti por seis meses, até a desmobilização do 12º Contingente Brasileiro de Força de Paz. Nos anos subsequentes, o 2º Sgt espondeu pelas funções de Chefe da Garagem da Companhia de Comando e Apoio, encarregado da carteira Classe III da Seção de Logística e Auxiliar da Seção de Comunicação Social.

Em julho de 2019, o militar apresentou-se na Base Militar de Boa Vista, localizada em Boa Vista – RR, a fim de compor a Força Tarefa Logística Humanitária, permanecendo por 6 meses na nobre missão.

30 anos de serviços relevantes prestados no Exército Brasileiro

Em dezembro de 2013, o então 3º Sargento do Quadro Especial foi promovido à graduação de 2º Sargento. “O exemplo deixado pelo 2º Sgt será sempre referência àqueles que compartilham da experiência militar. Ao buscar a excelência e destacar-se em todas as funções e missões para as quais foi designado, ficam evidentes as elevadas qualidades pessoais e profissionais que foram cultivadas pelo militar ao longo de sua vida. Durante o longo período que conosco ombreou, conquistando o respeito e a admiração daqueles que tiveram a satisfação de conhecê-lo”, pautou o comandante do 10º B Log.

Fotos: reprodução