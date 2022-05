Alegrete presente no maior evento de tecnologia do mundo – o South Summit

Com a participação do Governo do RS, Sebrae, o parque tecnológico da Unipampa – o Pampa Tec participa do evento divulgando Alegrete, a universidade.

O prefeito Marcio Amaral, Vice Jesse Trindade, secretária de desenvolvimento, Caroline Figueiredo, de Finanças José Luis Cáurio e Silvio Balestra participaram de evento.

Comitiva de Alegrete no South Summit em Porto Alegre

O Prefeito comentou que pela vez no Brasil, o evento cria um novo espaço de conexão de startups, investidores e empresas foco em inovação empreendedorismo para gerar novas oportunidades de negócios.

Pampa Tec no South Summit 2022 – Vitor Almada

-É uma oportunidade de integração com pessoas dessas áreas de várias partes do Estado e de outros locais em um evento que há anos vem acontecendo em países da Europa, disse Emerson Rizatti da Unipampa de Alegrete.

A equipe de conteúdo organizou cuidadosamente um programa onde a inovação e as empresas de alto valor são os principais impulsionadores. Ao identificar grandes players em notáveis indústrias do Brasil e da América Latina, nosso objetivo é compartilhar histórias de sucesso inspiradoras e como impulsionar a consolidação do ecossistema, localmente e em grande escala internacional.

Representando o governo federal, o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sergio Freitas de Almeida, destacou a importância da base para avançar em inovação:

— Quem trabalha com inovação, ciência e tecnologia sabe que esses três eixos dependem de três pilares, que são as pessoas, a infraestrutura e o dinheiro, destacou Freitas.

South Summit 2022