Brick da Praça antecede dia das mães em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E neste próximo domingo tem o Dia das Mães e, novamente, no dia 7 o Brick vai estar no entorno e interior da Praça Getúlio Vargas, conforme Andrea Oliveira- Diretora de Cultura. Das 10h às 17h quem quiser ver a variada oferta do Brick e só chegar na praça.

Estamos com boa expectativa, porque o evento é uma Feira de Economia Solidária com a a participação de vários segmentos da cidade e até do interior, diz Andréia Oliveira.

Depois de brilhar no Prado, ginete alegretense vence rodeio La Conquista

Brick na Praça Getúlio Vargas

Ela aguarda a participação de quem acredita no Brick como um espaço de dilvugação e venda de produtos. No dia 7, nesta edição também estarão recebendo doações de alimentos e agasalhos aos foram atingidos pela enchente.

Depois de ficar por um bom tempo fora, por causa da pandemia, o Brick retorna com fôlego como um evento aberto e acessível a toda a comunidade.