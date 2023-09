Alegrete promove seminário regional sobre controle e manejo do javali

Share on Email

Considerado uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o javali europeu provoca graves problemas ambientais, sociais e econômicos no país.

A proliferação levou o Ibama a autorizar o abate controlado em 2013, medida de manejo necessária para deter a invasão da espécie e adquirir conhecimento da ecologia do javali em território nacional.

O javali é um porco selvagem, originário da Europa, Ásia e norte da África. Foi introduzido em diversas regiões do mundo como animal de criação para a produção de carne, tornando-se também um problema nesses países.

Em Alegrete, os javalis circulam nos arredores da cidade e têm causado destruição e prejuízos aos agropecuaristas. O objetivo do seminário é discutir o impacto socioeconômico no setor primário, e formas de mitigar o impacto na nossa região, bem como elaborar ao um documento a ser encaminhado as autoridades competentes pedindo providencias quando aos procedimentos de manejo e controle.

A organização está a cargo do gabinete do vereador Itamar Rodriguez e tem apoio do Sindicato Rural, Associação dos Arrozeiros, Câmara e Parceria Armas.

Inscrições de forma gratuita podem serem feitas através do link: https://www.even3.com.br/i-seminario-de-controle-e-manejo-do-javali-392924/?fbclid=IwAR0xY5njEKbu42P237xrhBHpefVvZbw9-7JqP3gwSMtq_pNBlXX1JL475s0

Foto: reprodução