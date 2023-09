Nível do rio Ibirapuitã ultrapassa os 10 metros em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Às 15h15min desta quarta-feira (27), em inundação o nível do rio Ibirapuitã atingiu 10m02cm e segue crescendo. Nas últimas 12 horas o nível subiu mais de um metro. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje o registro da estação automática da CPRM/ANA aferiu 9m27cm.

Em contato com o coordenador da Defesa Civil Renato Grande, não há nenhum registro de ocorrências até o momento, e o órgão municipal seguem em alerta quanto à cheia do Ibirapuitã. Os 32 centímetros acima da cota de inundação mantém os mesmo número de desabrigados e desalojados no município.

Alegrete contabiliza 266 pessoas atingidas. São 31 famílias desabrigadas, com 90 pessoas em abrigos montados pela prefeitura.

Em bairros como Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário, são 61 famílias desalojadas e cerca de 176 pessoas estão desalojadas, permanecendo em barracas instaladas em ruas próximas a casas, ou abrigadas em casas de familiares ou amigos.

O coordenador da Defesa Civil em Alegrete Renato Grande destaca que o auxílio está sendo feito pelo município e qualquer chamado pode ser feito pelo (55) 3961 1707 ou (55) 991589544.

Foto: Dpcom PMA