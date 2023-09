O adeus a uma matriarca amorosa, assim é a homenagem dos familiares à vida de Neuza Manoel de Oliveira.

No último domingo, 24, o amor, a fé e a gratidão se entrelaçaram em uma emocionante despedida de Neuza Manoel de Oliveira. Aos 86, essa alegretense de coração imenso deixou este mundo e um legado de união que transcenderá o tempo, destacou a neta Luciellen de Oliveira.

A neta descreveu a avó como uma mulher guerreira, nascida sob o signo de Áries, e sua força era evidente na maneira como manteve sua família em união ao longo dos anos. Seu coração generoso era conhecido por todos que tiveram a honra de conhecê-la. Ela nunca permitiu que ninguém em seu redor sofresse, estendendo sua mão amiga a todos que precisavam. Neuza era emocionalmente envolvida até com as tramas de uma novela e sempre oferecia o melhor cuidado, quase como uma enfermeira, quando amigos e familiares adoeciam.

Por três anos e meio, ela enfrentou corajosamente uma batalha como paciente renal. Durante esse período, foi acolhida de maneira incrível no ambiente de tratamento, onde os enfermeiros não eram apenas profissionais, mas também se tornaram sua segunda família.

Este ano, Neuza foi hospitalizada duas vezes, uma no posto 7 e a última no posto 5. As enfermeiras e técnicos de enfermagem cuidaram dela com incrível atenção, carinho e amor, não apenas prestando assistência à paciente, mas também apoiando emocionalmente a todos.

Ao lado de seu marido Onério de Oliveira, Neuza compartilhou uma união de 63 anos que resultou em uma linda família. Ela deixa quatro filhas: Sirlei Terezinha de Oliveira, Rosane Oliveira de Oliveira, Tânia Maria de Oliveira e Jaqueline Terezinha Oliveira de Oliveira; netos: Luciellen de Oliveira, Liziane Cristini Manoel de Oliveira, Edilson de Oliveira, Maicon de Oliveira e Bruna de Oliveira; e bisnetos: Maria Eduarda de Oliveira, Vitória Gabrieli Oliveira dos Santos, Vitor Gabriel e Jonathas Oliveira.

Hoje, a família Oliveira, em luto profundo, deseja expressar sua gratidão a Deus por ter concedido a oportunidade de conviver com uma mulher tão extraordinária. Neuza era uma mãe maravilhosa, virtuosa, devota de Nossa Senhora e uma admiradora da oração da Ave Maria.

A família também deseja agradecer à Dra. Ruth Lilian de Ávila, que não foi apenas uma médica, mas uma verdadeira salvadora, fazendo tudo em seu poder pelo bem-estar da paciente. Agradecimentos especiais são direcionados à Dra. Rosângela Munhoz e ao Dr. Pedro Oscar, bem como a todos os enfermeiros da hemodiálise, que cuidaram de Neuza com um carinho incomparável. O reconhecimento se estende ao recepcionista Rogério, e às dedicadas equipes da limpeza e da copa, que sempre cuidaram dela com tanto zelo e aos amiguinhos que ela fez ao longos dos 3 anos na renal.

Neste momento de despedida, a família Oliveira deseja simplesmente expressar sua profunda gratidão a todos.