Nos dias 24 e 25 de julho, a cidade de Alegrete recebeu um curso para pilotagem de moto. O evento foi realizado no Centro de Treinamento Velocross.

O curso foi ministrado pelo piloto profissional Leonardo Lizott, proprietário da escola Lizott MXS School, que passou técnicas e ensinou na prática a pilotagem em pista de velocross.

Sete vezes campeão gaúcho de motocross e com 7 títulos nacionais como instrutor, Leonardo Lizott, 26 anos, esteve em Alegrete no último final de semana.

Piloto profissional há 16 anos. De 2010 a 2013 foi piloto Honda. Em 2016 foi piloto oficial Kawasaki. Acumulou títulos gaúchos. Referência no gaúcho de motocross nas categorias Mx1 e Mx Elite. Desde 2016 ministra cursos e atualmente é acadêmico do Curso de Educação física pela Universidade de Passo Fundo, visando também a preparação física dos pilotos.

O curso teve uma formatação de treinamento teórico e prático. Lizott passou itens como acerto da moto, controles da moto, todas as técnicas de frenagem, redução de marchas, curvas, curvas com canaletas, entrada de curva, saída de curva, posicionamento de tronco, braços, pés, largadas, saltos.

Também foi mencionado as formas de treinos, quantidade de treinos, exercícios físicos que mais ajudam para o esporte.

Conforme Juliano Bonassa, um dos articuladores que viabilizou o curso no município, os fundamentos técnicos como precauções de segurança para o piloto de veloterra e técnicas avançadas de manobras para se sair bem em corridas foi de grande valia para os participantes.

“Ele teve atenção total com cada piloto, falando posicionamento correto na moto e detalhes específicos para ser bem guiadas as motocicletas”, avaliou Bonassa.

Participaram pilotos de Alegrete, Manoel Viana, Quaraí, São Gabriel e Itaqui e ao final do curso todos motociclistas receberam certificados de conclusão do curso de formação de pilotos.

Pilotos receberam certificados de conclusão do curso

Num esforço do CT Velocross Alegrete e apoiadores o curso se tornou realidade na cidade e a principal semente foi plantada quem futuramente surja novos talentos no velocross, disputando campeonatos gaúcho e até brasileiro de velocross.

Para Marcelo Noetzold, um dos organizadores do evento no município, Alegrete já teve campeões no esporte como Pretto Refatti, a piloto Mariana Picolli que ainda compete entre as melhores no feminino, e pode ter muitos outros com incentivo e apoio no esporte.