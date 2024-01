Alegrete realiza pedalada para homenagear ciclista venezuelana assassinada

A artista venezuelana Julieta Martínez será homenageada por ciclistas de todo o Brasil na próxima sexta-feira, 12. Grupos de ciclismo de diversas cidades estão organizando pedaladas de manifesto e homenagem. Julieta foi estuprada e morta no Amazonas no dia 23 de dezembro.

Em Alegrete, a atividade está prevista para o Largo do Centro Cultural. A concentração inicia às 18h30, com saída prevista para às 19h. O roteiro da pedalada seguirá pelas ruas Luiz de Freitas, Praça Getúlio Vargas, Mariz e Barros, Eurípedes Brasil Milano, Ponte, Avenida Caverá, Inácio Campos de Menezes, Rótula do Fernandão, Tiaraju, Ponte, Barão do Amazonas, Praça e chegada no Calçadão Hélio Ricciardi.

Em entrevista na última quarta-feira (10), o secretário de segurança e mobilidade urbana Daniel Rosso esteve na redação do Portal Alegrete Tudo, onde sugeriu a realização do passeio ciclístico na 3º Capital Farroupilha.

A conversa com o repórter e ciclista Júlio Cesar Santos, que integra o conselho fiscal da OktoberSportDay, concretizou a atividade para esta sexta-feira (12). O município será uma das únicas cidades de interior a realizar o manifesto em homenagem a Julieta Martinez.

O Portal Alegrete Tudo em conjunto com a secretaria lança a ideia convidando todos os ciclistas da cidade para juntos pedalarem no manifesto pró ciclista que foi brutalmente assassinada. Diversos grupos de ciclistas locais já confirmaram presença na atividade.

Conhecida como Miss Jujuba, a artista de 38 anos foi estuprada e morta por um casal. Seu corpo foi localizado no dia 5 de janeiro em uma cova rasa, no terreno de uma pousada, em Presidente Figueiredo, cidade localizada 125 quilômetros ao Norte de Manaus, capital amazonense. Os acusados pelo crime, Thiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos, foram indiciados pelos crimes de ocultação de cadáver, latrocínio e estupro.

A artista havia saído de bicicleta do Rio de Janeiro e planejava chegar a Puerto Ordaz. No trajeto, ela dormia em casas de outros artistas ou pousadas. Julieta integrava um grupo de artistas e ciclo-viajantes chamado “Pé Vermei”. Ela estava no Brasil desde 2015 e atuava também como palhaça no Circo di SóLadies.