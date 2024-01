Alegretense realiza o sonho de ver Péricles cantando ao vivo no BBB 24

No evento, os participantes curtiram os shows de pagode e se jogaram na pista de dança, aproveitando muita música. No entanto, também houve momentos de emoção, com um dos participantes emparedados chorando com o medo de sair do programa.

A banda, composta por Duzão, Gustavo Góes, Jorge Farias, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga, foi a responsável por abrir a festa, entoando o sucesso “Tá Escrito”, do Grupo Revelação. Em seguida, o vocalista do Soweto, Belo, juntou-se aos pagodeiros ao descer do teto do reality show em uma plataforma.

O alegretense Matteus Amaral aproveitou todo o tempo do evento. Durante a festividade, o participante dançou com a tiktoker Vanessa Lopes, que ensinou alguns passos ao gaúcho. No final da festa, Matteus se emocionou ao relatar que desde pequeno escuta o cantor Péricles, e vê-lo ao vivo é a realização de um sonho.

