Família de gêmeas prematuras precisa de auxílio para acompanhar as bebês na UTI NEO

Família enfrenta desafios após nascimento prematuro de gêmeas em Venâncio Aires.

Thiane Rafaela Lopes e Alexandre Becker Padilha, residentes de Venâncio Aires, vivem um período desafiador após o nascimento prematuro de suas filhas, Laryssa e Maytê, que nasceram com 1.270kg e 1.310kg, respectivamente. Atualmente, ambas pesam 1.155kg após serem transferidas de Venâncio Aires para Alegrete no dia 3, devido ao alto risco associado à prematuridade.

As bebês vieram ao mundo com apenas 28 semanas de gestação, o que demandou a transferência imediata para a UTI Neonatal de Alegrete, uma vez que Venâncio Aires não possuía a estrutura necessária para o cuidado especializado das recém-nascidas.

A situação delicada impôs à família a necessidade de permanecer no Baita Chão por tempo indeterminado, acarretando custos diários com alimentação, hospedagem e fraldas para as gêmeas. Enquanto Thiane continua os acompanhamentos médicos no hospital, Alexandre se vê impossibilitado de trabalhar momentaneamente, dedicando-se integralmente ao suporte à família.

Com o intuito de auxiliá-los nesse período, já que o pai e a mãe são trabalhadores autônomos, foi criada uma ação solidária. Contribuições financeiras podem ser realizadas por meio do PIX para o número (51) 99691-9084, em nome de Thiane Rafaela Lopes. Além disso, a família também aceita orações, acreditando que com fé em Deus, tudo é possível.

A solidariedade da comunidade é fundamental para proporcionar o apoio necessário a essa família, permitindo que enfrentem os desafios financeiros e emocionais decorrentes do nascimento prematuro das gêmeas. A compreensão e generosidade de todos são agradecidas desde já.