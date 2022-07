Alegrete realizou o Fórum Gaúcho da Produção Animal

A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA), a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e o Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete (IFFAR) promoveram o 1º Fórum Gaúcho da Produção Animal.

A ovinicultura, sistemas de produção e uma jornada agronômica também tiveram destaque no evento. Com apoio do SRA, ARCO, Ovinos do Alegrete, Fundação Maronna, CONFAEAB, SENGE-RS, URCAMP, UNIPAMPA, STR, FETAG, Prefeitura de Alegrete e SEAPDR-RS, o evento foi recheado de sucesso.

Evento foi bastante prestigiado

Na abertura do fórum, o Eng. Agr. Leonardo Cera falou sobre a rede agronomia. AEAA, SARGS, CONFAEAB, APIA, AMIA, e também sobre o Sistema CONFEA-CREA-MÚTUA e o SENGE-RS. Na sequência, houve o painel “Panorama da ovinicultura no Pampa Gaúcho”, a cargo da Eng.ª Agr.ª Sabrina Milano Vaz, da SEAPDR-RS, e do Zootec. Roberto da Fontoura Rodrigues Pereira, da SAPDR Alegrete.

A Ma. Méd.ª Vet.ª Janice Machado, do Programa Juntos para Competir, palestrou sobre “A produção de cordeiros em pastagem irrigada na Fronteira Oeste”. Já o Eng. Agr. Cristiano Costalunga Gotuzzo, da Geoplan, ministrou sobre “Integração lavoura-pecuária na ovinicultura”.

A Dr.ª Zootec.ª Tatiana Pfüller Wommer, do IFFar, falou sobre “A ovinicultura de leite como diversificação de renda e agregação de valor para a atividade”.

No final das atividades foi realizado um debate sobre sistemas de produção, manejos, gargalos, tecnologia e mercado para a ovinicultura, a cargo dos profissionais M.Sc. Eng. Agr. Leonardo Cera, da SARGS, Eng.ª Agr.ª Adriana Vargas, da Fundação Maronna e AEAA, e M.Sc. Zootec. Marcel Hastenpflug, do IFFar.

No encerramento do Fórum, os participantes saborearam um delicioso carreteiro de charque e puderam degustar os vinhos da vinícola Dom Lorenzo, produzidos em Alegrete.

Fotos: SARGS