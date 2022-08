Alegrete registra 66 recuperados e 27 novos casos da Covid-19 nesta segunda-feira

No sábado (13-08) foram registrados 10 casos positivos, 06 mulheres e 04 homens, com idades entre 03 e 63 anos.

No domingo (14-08) foram registrados 05 casos positivos, 03 mulheres e 02 homens, com idades entre 27 e 73 anos.

Na segunda-feira (15-08) foram registrados 12 casos positivos, 06 mulheres e 06 homens com idades entre 12 e 77 anos e foram registrados 66 recuperados.

Moradora denuncia tentativa de matança de cães por envenenamento

Há 02 pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 20.714 casos confirmados e 20.266 recuperados. Há 119 casos ativos no Município.

Até o momento foram registrados 329 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 59.901 testes, sendo 39.187 negativos, 20.714 positivos há 05 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 54 pessoas.