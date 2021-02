Alegrete registra mais 35 casos positivos nesta sexta-feira

Compartilhe















Nesta sexta-feira, 12, foram registrados 35 casos positivos, 15 mulheres e 20 homens, com idades entre 8 e 82 anos. Também foram registrados 53 recuperados. Há 05 pacientes na UTI Covid e 03 no Hospital de Campanha. Ontem, 11, ocorreu o óbito de uma mulher de 59 anos em decorrência da Covid-19. O óbito aconteceu fora do município de Alegrete.

Atualmente são 4.367 casos confirmados, com 3.808 recuperados, 503 ativos (495 estão ativos em isolamento domiciliar e 08 hospitalizados positivos de Alegrete) e 56 óbitos.

Foram realizados 17.975 testes, sendo 13.559 negativos, 4.367 positivos e 49 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 561 pessoas.

Foto: Eduardo Silveira