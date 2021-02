Ficalização de hoje até quarta-feira será implacável em toda cidade; sem chance para aglomeração

Compartilhe















Com a confirmação do feriado de carnaval em Alegrete, a Prefeitura se prepara para reforçar a fiscalização e orienta os alegretenses para que evitem aglomerações e respeitem os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

As forças de segurança da cidade montaram um esquema especial de fiscalização para o período, que começará já nesta sexta-feira (12) e vai até a quarta-feira de cinzas (17). A operação terá participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e Ministério Público.

Agentes da administração municipal farão uma ação preventiva conjunta, que envolve a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Guarda Municipal, e secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Promoção e Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O prefeito Márcio Amaral citou que a participação da população para denunciar as festas e aglomerações é primordial. O prefeito classificou o ano de 2021 como “diferente” por conta da pandemia do coronavírus e destacou que qualquer evento realizado nas ruas será considerado clandestino. “Esse ano de fato tem que ser um ano diferenciado, com a participação da sociedade alegretense. Nenhum evento em via pública está autorizado e, se isso acontecer, ele será considerado um evento clandestino. Festas privadas também serão fiscalizadas. Quem descumprir medidas pode ser denunciado e responder pelo crime contra a saúde pública. Nós trabalharemos com informações, monitorando inclusive redes sociais, mas, obviamente, nós não conseguimos ser onipresentes, então a participação da sociedade é importante”, afirma.

O secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros explicou que teremos ações como blitz e policiamento ostensivo. “Faremos a ação de fiscalização a estabelecimentos em conjunto. Eventos e aglomerações, mesmo que particulares, também estão proibidas”, ressalta.

Segundo ele, mesmo que as festas estejam proibidas, o município tem registrado um grande número de denúncias de aglomerações nos finais de semana, o que deve se acentuar com o feriado. “Precisamos intensificar a fiscalização para que a população respeite os protocolos de segurança sanitária, para evitar o avanço da Covid-19 em Alegrete”, destaca Medeiros.

O vice-prefeito Jesse Trindade garante que “a força-tarefa elaborou uma série de ações para coibir aglomerações durante o carnaval, evitando que no futuro a cidade tenha que fechar o comércio em função da pandemia, paralisando mais uma vez a economia local”.

Já a secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, reforça que a população deve estar ciente de que a pandemia não acabou e que, inclusive, poderemos ter novos momentos difíceis se relaxarmos. “É fundamental a colaboração de todos, evitando eventos que aglomeram pessoas”, diz.

Funcionamento dos estabelecimentos

Está proibida qualquer formação de blocos de carnaval nas ruas ou em espaços público, bem, como a permanência de pessoas em locais públicos, tais como praças, parques, ruas, calçadão e assemelhados. Admitindo-se apenas movimentações de natureza transitória.

Restrição de circulação

O limite de horário de circulação de pessoas nas ruas é até às 24h, que podem voltar a circular apenas às 6h da manhã.

Bares, lancherias, restaurantes, comércio varejista de bebidas e similares poderão funcionar até à meia-noite, respeitando a distância de 2 metros entre os clientes. Depois das 24, apenas tele-entrega.

Denúncias de aglomeração

Faça denúncias de aglomerações pelo fone 99158-9743.