Alegrete registra mais de 50 mm de chuva nas últimas 24 horas

Em Alegrete, já foram registrados 51,6 mm de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados das estações fluviométricas SGB/ANA. A segunda-feira foi chuvosa durante grande parte do dia, com alagamentos pontuais em função dos altos acumulados. Segundo a Defesa Civil, no entanto, não houve chamados em decorrência da chuva. O nível do Rio Ibirapuitã subiu dentro da normalidade e, nesta terça-feira, às 8h30min, estava 405 cm acima do nível normal. Ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, não há nenhum alerta vigente para a região da Fronteira Oeste.

A previsão para hoje é de apenas 1 mm de chuva, com máxima que não deve passar dos 18 °C. Já para a quarta-feira (09), o tempo segue instável, com possibilidade de 0,9 mm de chuva fraca. A temperatura varia entre 17 °C e 20 °C. A partir de quinta-feira, o tempo começa a firmar, mas ainda há possibilidade de chuvisco (0,6 mm). Na sexta-feira (11), o dia começa nublado, mas o sol aparece e a temperatura entra em elevação, podendo chegar aos 23 °C. De acordo com a MetSul, a chuva deve retornar à Fronteira Oeste na próxima segunda-feira (14).

De modo geral, a previsão para os próximos dez dias indica volumes de chuva próximos ou acima da média histórica de abril na maior parte do país, sem escassez de precipitação na maioria das áreas e com acumulados elevados em alguns pontos.

Na Região Sul, a tendência é de chuva nos três estados ao longo dos próximos dez dias, mas com grande variabilidade nos volumes. Deve chover mais na Metade Norte e no Leste do Rio Grande do Sul, no Leste de Santa Catarina e no Leste do Paraná, muito em razão da atuação, nesta semana, de um centro de baixa pressão.

Fotos: Maiquel Nathan Nunes e Núria Vargas