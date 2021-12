Alegrete registra redução nos furto e estelionato em novembro

Em Alegrete, o mês de novembro registrou 49 furtos, diferente do mesmo mês em 2020, quando foram 53 crimes de furtos. Outro crime que teve redução é em relação aos casos de estelionato. No 11º mês do ano o município em 30 dias teve 23 estelionatos registrados pela Polícia Civil. Em 2020, o mês de novembro fechou com 44 casos de estelionatos.

Com uma redução significativa, os casos de abigeato também tiveram uma diminuição em novembro. No ano passado em novembro a polícia atendeu 8 casos e em novembro deste ano foram 5 ocorrências de abigeato.

Também houve redução dos crimes de roubo. No mês passado foram 5, diferente de novembro de 2020 quando ocorreram oito. Delitos relacionados a armas e munições caíram de nove casos em novembro do ano passado para três neste ano. Posse de entorpecentes foram 6 em novembro, contra 10 em novembro de 2020. Os casos de tráfico de entorpecentes também registraram uma diminuição em comparação com o mês de novembro do ano passado. De cinco em 2020, o mês passado foram registrado apenas três. O crime de furto de veículo de um em novembro do ano passado, esse ano ocorreram dois no mês passado.

A Delegada Fernanda Graebin Mendonça titular da DP e DPPA de Alegrete, destaca que é difícil dizer exatamente ao que se atribui a redução. A policial no entanto, diz que podem ser vários fatores.

“Há épocas em que os índices diminuem, já que eles estão sempre oscilando ao menos um pouco. Creio que em parte isso se dá ao trabalho incessante da Polícia Civil e dos demais órgãos da segurança pública. A DECRAB, por exemplo, ainda que tenha algumas semanas de atuação, já está fazendo um ótimo trabalho”, explica a delegada.

Responsável por duas delegacias ela afirma que a polícia civil está sempre buscando elucidar tudo o que chega, dando especial atenção aos crimes mais graves.

“Sabemos da grande quantidade de furtos e estelionatos na cidade e nosso trabalho de investigação nunca para. Viemos buscando também o auxílio da população na obtenção de informações em relação a todo tipo de crime”, completa.

Para o delegado da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior Valeriano Garcia Neto, a polícia trabalha com uma linha de investigação qualificada, com indiciamento dos responsáveis.

A nível estadual, o número de latrocínios no RS em novembro apresentou queda de 83,3% em relação ao mesmo mês de 2020, passando de seis casos para um em todo o período. Além de ser o menor total desde que teve início da contabilização desse delito, em 2002, a marca representa uma retração de 94,1% na comparação com o pico da série, em 2006, quando 17 pessoas perderam a vida em assaltos.