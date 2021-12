Fepam divulga situação de balneabilidade do Caverá

Serão monitorados pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) 90 pontos em 82 balneários e praias distribuídos em 42 municípios gaúchos. Os dados fazem parte do programa RS Verão Total.

Banhistas devem ficar atentos aos aviso de locais próprios ou impróprios para banho. As placas estarão fixadas em cada ponto de coleta e análise da água.

Em Alegrete, o balneário Caverá passou pela coleta para análise e foi considerado como local próprio para banho.

Placa obrigatória em balneários

Dos 90 pontos analisados, 84 são próprios para banho e seis são impróprios. Na região, a praia Rainha do Sol em Manoel Viana e em São Francisco de Assis, a praia do Jacaquá também foram considerados pontos próprios para banho.

O aviso de impróprio significa que as águas estão contaminadas e deve-se evitar o banho naquele ponto. Se a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado.

As placas foram produzidas e distribuídas pela equipe da Fepam. Cada prefeitura ficará responsável pela instalação, conservação e manutenção das sinalizações. Os veranistas também podem consultar os resultados das análises no aplicativo do Sistema de Balneabilidade, que entrará no ar na próxima sexta-feira.

Avaliação da Balneabilidade

Para analisar as condições bacteriológicas nas praias e balneários, a Fepam utiliza o parâmetro Escherichia coli. Analista geóloga da fundação, Cátia Luisa Gayer Vaghetti explica que a bactéria habita o trato intestinal de humanos e outros animais endotérmicos (sangue quente).

“A sua presença em abundância na água é um bom indicador para contaminação por fezes (esgotos), existindo, portanto, a possibilidade de haver, naquele local, micro-organismos intestinais capazes de provocar doenças”, afirma Cátia.

O local será classificado da seguinte forma: