Alegrete registra um caso positivo neste sábado

Neste sábado (07) foi registrado 01 caso positivo, homem de 34 anos. Também foram registrados 02 recuperados. Hoje, até a publicação do boletim, não foram registrados óbitos.

Não há pacientes na UTI Covid. No Hospital de Campanha há 04 pacientes, 03 aguardando resultado. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 15 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 26 leitos disponíveis. Na UTI Não-Covid há 08 internados, 02 confirmados que já passaram do período de transmissão.

Atualmente são 11.903 casos confirmados, com 11.569 recuperados, 44 ativos (43 estão ativos em isolamento domiciliar e 01 hospitalizado positivo de Alegrete) e 290 óbitos.