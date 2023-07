Alegrete se prepara para a sétima edição do Festivinhos Peruzzo

Evento acontece no CTG Aconchego dos Caranchos com show principal da dupla nativista César Oliveira e Rogério Melo.

Poucas bebidas combinam tanto com o inverno, como o vinho. E nada melhor que saborear as coisas boas da estação na companhia de um comida saborosa e a beleza da música nativista. Os queijos e vinhos – que são a cara do inverno – são a atração principal do Festivinhos Peruzzo de Alegrete, marcado para dia 8 de julho no CTG Aconchego dos Caranchos.

A boa música nativista fica a cargo da dupla César Oliveira e Rogério Melo; e Os Chacreiros, além da apresentação artística da invernada do CTG que sedia o evento.O festival, promovido pela rede Peruzzo de Supermercados, surgiu para promover e incentivar os produtores de vinhos e queijos da região, mas acabou ganhando também um cunho social. Parte dos recursos obtidos com a venda dos ingressos é destinada à entidades dos municípios que sediam a festa. Em Alegrete parte da renda será destinada à Equoterapia.

Os ingressos custam R$70,00 e estão à venda nos supermercados Peruzzo, Ecomix e na Equoterapia. A entrada dá direito a uma taça personalizada para degustação de vinhos e queijos, além de uma variedade de outros petiscos e bebidas.

Serviço:

O QUE: Festivinhos Peruzzo

QUANDO: 8 de julho

HORÁRIO: a partir das 20h

INGRESSOS: R$ 70,00

ONDE: CTG Aconchego dos Caranchos, Alegrete