Que obras são prioritárias no município; a população pode eleger as prioridades para 2024

A Secretaria de Finanças e Orçamento do município de Alegrete divulgou na quinta-feira, 29, o Edital n° 041/2023, informando sobre a realização de uma audiência pública para discutir as demandas, metas e prioridades para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2024.

Os encontros presenciais serão realizados nas seguintes escolas: Escola Estadual Emílio Zuñeda no dia 05/07, EMEB Francisco Carlos no dia 11/07, EMEB Honório Lemes no dia 13/07 e EMEB José Antônio Villaverde Moura no dia 14/07, todos às 18h30.

Além disso, foram disponibilizados dois canais online para que os cidadãos possam enviar suas sugestões, contribuições e dúvidas referentes à construção da LDO. O formulário para sugestões estará disponível no site do município, no endereço www.alegrete.rs.gov.br, entre os dias 03 de julho e 04 de agosto. Também será possível enviar sugestões por e-mail para [email protected].

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento de planejamento orçamentário utilizado pela Administração Pública Municipal para definir as despesas prioritárias no exercício seguinte e estabelecer as receitas necessárias para cobrir essas despesas. O objetivo do formulário disponibilizado é auxiliar a Prefeitura Municipal de Alegrete/RS na elaboração da lista de prioridades da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024.

Para obter mais informações sobre a audiência pública e a elaboração da LDO, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 3961 1737.

A participação da população é essencial para que as políticas públicas atendam às necessidades da comunidade. Portanto, aproveite essa oportunidade para contribuir com a construção do orçamento municipal e fazer ouvir a sua voz.