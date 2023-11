Alegrete se transforma na capital da dança a partir desta quinta-feira

Nesta quinta, às 11h, acontece o Cortejo de Abertura da XXV edição do Dança Alegre Alegrete. Escolas públicas (municipais e estaduais), escolas de samba, núcleos culturais e Cia de Dança Afrô Daniel Amaro (Pelotas), vão integrar o primeiro ato do evento.

O Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, são promotores desta edição. O evento, criado e gestado pela coreógrafa Maria Waleska van Helden, nos anos 80, retorna a Alegrete após um hiato de 8 anos.

O evento tem como objetivos a formação de plateia crítica de dança, a democratização e o intercâmbio de ideias estéticas e referências entre os bailarinos do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Sob a curadoria de Maria Waleska Van Helden e Paulo Amaral, o Dança Alegre Alegrete contará com mais de 15 cias de dança, vindas de Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupo locais.

O evento inicia nesta quinta-feira (23), e se estende até o dia 29 de novembro, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, a partir das 19h30 e em diversos locais da cidade com as já tradicionais intervenções urbanas, além de workshops, palestras e bate papos.

No primeiro dia, acontece às 15h, a oficina “Da grafia-corpo em cena: a escrevivência como escrita cênica do corpo negro contemporâneo”, com a paulista Adnã Ionara (Circuito Palco Giratório), no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

A abertura oficial está prevista para às 19h30min. Antes, às 16h, uma intervenção urbana com a alegretense Maninha Pedroso em frente prefeitura. Após a abertura estão programados dois espetáculos no palco principal do Dança Alegrete Alegrete. Às 20h, a Escola de Dança Ballerina mostra sua arte. Fecha a primeira noite do evento, o espetáculo “Dança dos Orixas” da Cia de Dança Afrô Daniel Amaro da cidade de Pelotas.

