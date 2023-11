“Deus salvou nossa familia”- afirmou mãe que teve carro capotado devido a um violento choque

“Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu contarei a bondade de Deus.” Essa frase, que ecoa a confiança no divino, tornou-se um mantra da mãe que, no dia 17 de novembro por volta das 19h, experimentou um livramento impressionante juntamente com seus três filhos na Barão do Amazonas, Centro, Alegrete.

O acidente ocorreu quando a família se dirigia para buscar Darlan Pinto (esposo e pai) no trabalho. No entanto, os planos foram abruptamente alterados. A poucos metros de casa, um veículo dirigido por uma pessoa sem habilitação, desrespeitou a preferencial e colidiu violentamente com o carro da família.

Um estrondo ensurdecedor, seguido pelo capotamento do veículo, trouxe pânico e angústia. A mãe, incapaz de fazer contato visual com seus filhos durante o caos, experimentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. No entanto, quando o carro finalmente parou, todos estavam ali, assustados, aterrorizados, mas milagrosamente quase ilesos.

Com o auxílio de pessoas que se aproximaram rapidamente do local, a família foi acolhida e retirada do carro. A intervenção rápida de bombeiros e policiais seguiu-se, garantindo que as vítimas fossem devidamente encaminhadas para atendimento médico no hospital.

Apesar das queixas de dores, especialmente nas crianças, os exames revelaram a ausência de fraturas ou ferimentos graves. A mãe, emocionada e grata, enxergou na situação o agir divino. “Foi uma investida para acabar com a nossa família, mas a mão de Deus estava guardando a nossa vida”, relata ela.

O carro, visualmente destruído por fora, revelou um contraste notável por dentro. Nenhum amassado nos plásticos, nenhum caco de vidro dentro do veículo – um testemunho palpável da proteção divina.

No hospital, a preocupação se voltou para a saúde das crianças, e o alívio veio à medida que os exames confirmaram a sua estabilidade. A mãe, em estado de choque, expressou sua gratidão a Deus pela salvação de sua vida e das preciosas vidas de seus filhos.

A jornada não parou por aí, com idas adicionais ao hospital para garantir que todos estivessem verdadeiramente bem. Contudo, a solidariedade de colegas de trabalho e estranhos se manifestou como um suporte crucial para essa família, que não tem familiares próximos.

Enquanto a mãe enfrenta o impacto emocional do ocorrido, ela se agarra à fé e à gratidão. “Te amo Deus, tua graça nunca falha. Eu contarei a bondade de Deus”,orou ela na quietude da madrugada, lembrando-se do milagre que presenciou.

O acidente na Barão do Amazonas não é apenas o relato de uma tragédia evitada, mas também um apelo urgente por medidas de segurança. A mãe, agora marcada pela experiência, clama por redutores de velocidade na via, buscando prevenir futuros episódios semelhantes que poderiam não terminar com o mesmo livramento divino.

O Secretário de Segurança, Daniel Rosso, anunciou medidas para minimizar situações como essa. Recentemente, a Prefeitura Municipal assinou contrato com uma empresa para a implementação de vídeo monitoramento em diversas regiões. Além disso, a instalação de redutores eletrônicos de velocidade foi mencionada como parte das ações para melhorar a segurança viária.