Foram realizadas mais de 25 modalidades esportivas e o público presente, entre o Parque Rui Ramos e o Parque Lauro Dornelles, ultrapassou a marca dos 10 mil visitantes, entre os dois dias, de acordo com os organizadores do evento.

As primeiras provas foram realizadas no sábado (27), de manhã. Os trilheiros foram os primeiros esportistas a inaugurar as atividades. Logo após, foi a vez dos jipeiros que, com seus veículos potentes, puderam desfrutar de uma trilha radical, cheia de lama e água. Ainda durante a manhã, o torneio de pingue-pongue foi realizado no Clube Sete de Setembro e contou com um bom número de atletas representando a categoria.

Às 14h, foi realizada a abertura oficial do evento. Estiveram presentes o prefeito Márcio Amaral e o vice, Jesse Trindade que, ao som do ronco das motos, declararam aberta o OktoberSportDay 2023. Na parte da tarde, os ciclistas realizaram um mini circuito, demonstrando ao público presente o poder da verdadeira velocidade sobre duas rodas. Logo após, foi a vez dos karts protagonizarem um verdadeiro show de radicalidade e entretenimento para os visitantes. O organizador da categoria permitiu que os interessados dessem uma voltinha rápida para conhecer como funciona o mini veículo.

Durante o sábado, também foram realizadas atividades como futebol no campo do Palmeiras, caiaque no rio Ibirapuitã, jiu-jitsu e queda de braço. Segundo um dos idealizadores do evento, Jonatan Cassol, o projeto superou de maneira significativa as expectativas de integração cultural. “O modelo de esporte para todos é nosso lema. Viemos para agregar ao Município. Esperamos que o OktoberSportDay perdure por muito tempo”, disse o organizador.

No domingo, o foco voltou-se para o Parque Lauro Dornelles, onde ocorreu a etapa brasileira de MTM som automotivo e carros rebaixados. O organizador do evento, Pit Adesivos, destacou que “Alegrete vivenciou o melhor do evento de veículos automotivos; o público foi ótimo, e esperamos que as atividades continuem em 2024”, disse o coordenador.

Vereador Fan, com apoio do Exército, providenciou limpeza ao lado da passarela na Vila Nova

Diversos entrevistados pela reportagem do PAT enalteceram que o evento foi um sucesso e deveria ocorrer com mais frequência. O Oktober continua até o dia 19 de novembro, quando ocorrem as finais do Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Velocross.

A semana começa com previsão de chuva em Alegrete

O legado que o OktoberSportDay deixa ao Município é que o esporte sempre pulsará com um bom número de apaixonados pelas atividades. A direção do evento irá doar um chimarródromo que será instalado na Praça dos Patinhos como forma de recordação do brilhante evento realizado.