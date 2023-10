Vianense Odacir Hautter e gabrielense Rosimeri Andrade vencem Meia Maratona da Independência

A organização do evento esteve a cargo do 6º RCB e foi inserida no OktoberSportDay, ocorrida entre o sábado e o domingo. Um colorido especial e meio ao clima perfeito para os corredores que participaram dos 21km (78 atletas) e 5km (195 atletas).

Com um aparato de motocicletas, ciclistas e balizadores, a prova foi um sucesso. A Guarda Municipal acompanhou a prova com motos e sinalizando o trânsito em pontos críticos, ciclistas fizeram o trabalho de staff, acompanhando os atletas no percurso e auxiliando na hidratação. Já militares do Regimento de Cavalaria, ficaram balizando todo o percurso, além dos pontos estratégicos de água.

A prova principal teve largada pouco depois das 7h, de frente ao estádio Farroupilha. No masculino, o vianense Odacir Rocha Hautter venceu de ponta a ponta e levou o bi da prova. Após cruzar com vantagem na 1ª volta, ainda nos 10km ele administrou a vitória nesta segunda edição. O segundo colocado foi Cleber Dalvan Santos que registrou 1 hora e 22 minutos. O pódio na geral masculina ainda contou com o alegretense Diogo Torres (1h25″), terceiro colocado, seguido de Lucas Montano (1h26″), quarto e Vinicius Betim Guimarães (1h27), o quinto colocado.

Na prova feminina, mais um trunfo da gabrielense Rosimeri Andrade de Carvalho. Ela foi a mais rápida entre as mulheres e não teve dificuldades em vencer a prova dos 21km no feminino. Em 1h38″, a atleta de São Gabriel venceu a edição 2023 da prova. Na segunda colocação Suelen de Pra Alves (1h52″), seguida de Amanda Betim Guimarães (1h53″) em terceiro, e completaram o pódio na geral feminina Laize Machado da Costa (1h54″) e Michelle Serpa Cabrera (2h), quarto e quinto lugar respectivamente.

Destaque para o atleta Alcemar Lemos Dos Santos Projeto Sexto Sentido, deficiente visual de Sobradinho correu com o guia alegretense Gelson Keller Almeida, juntos eles percorreram os 21km em 2 horas e 04 minutos, vencendo a prova na categoria especial.

Foto: Simone Fagundes/Alegrete Correr

Centenas de atletas largaram na prova menor de 5km. A largada ocorreu uma hora depois da saída dos 21km. No masculino vitória do alegretense Cristiano Fernandes Montanha, o atleta faturou a prova em 17’25, o mais rápido entre os homens. Vitor Kostuslki cruzou a linha de chegada 18 segundos atrás do campeão, seguido de Luis André com 3 segundos atrás do vice-campeão Vitor. O pódio nos 5km masculino ainda teve Claudio Guterres (18’01”) e Vanderson Nascimento (18’05”).

No feminino, Jucelia Franco da Silva foi a grande vencedora com pouco mais de 21 minutos, ela assegurou o título nos 5km entre as mulheres. Dois minutos depois, chegou Kaline de Araújo Resende, seguida de Janine do Santos Goulart (24’16”), Thielle Guterres Soares (24’23”), na quarta colocação e Luciana Machado Mota (24’32”), na quinta posição.

O evento ainda teve uma corrida kids, brindando o público infantil que correu num percurso montado na Eurípedes Brasil Milano. A realização da II edição da Meia Maratona da Independência foi do 6º RCB com apoio da prefeitura e Sesc. O evento integrou o seleto rol de modalidades integrantes do OktoberSportDay 2023.

