A semana começa com previsão de chuva em Alegrete

A Região vem registrando a incidência de chuvas desde o último mês de setembro. No acumulado, já passa de 400mm nos últimos dois meses.

Músicas selecionadas para o FAC; confira a relação

No entanto, para esta semana, de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Renato Arnoud Grande, não haverá um registro significativo de precipitação. Ele afirma que estão mantendo atenção e monitorando as condições climáticas. Os produtores de arroz aproveitaram os dias de sol para acelerar o plantio dessa cultura, que ainda pode ser realizado no Município. Devido à quantidade de chuva registrada desde outubro, o plantio em Alegrete sofreu atrasos.

Santa Casa na busca por recursos a projetos de cirurgia nos olhos e tratamento de pedra nos rins

Estamos a dois meses do final do ano de 2023, e a primavera deste ano, como já era previsto, foi uma das mais chuvosas dos últimos anos devido ao fenômeno El Niño. O El Niño é um fenômeno climático que envolve fatores atmosféricos e oceânicos, caracterizado pelo aumento das temperaturas no oceano Pacífico. A origem desse fenômeno está na costa oeste da América do Sul, mais especificamente no território do Peru. A alteração anormal da temperatura no oceano Pacífico provoca mudanças climáticas significativas, principalmente na faixa tropical do globo. O El Niño gera alterações nos padrões climáticos de temperatura e precipitação. No Brasil, o El Niño causa chuvas torrenciais na região Sul, além de secas severas no Norte e Nordeste do país.