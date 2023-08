Alegrete sedia etapa dupla da Liga Gaúcha de Voleibol e fica com dois vices

No último domingo (27), Alegrete foi sede da VI etapa da Liga Gaúcha de Voleibol nos naipes feminino e masculino. A disputa feminina foi disputada entre seis equipes no ginásio da Arena Esporte e Lazer.

Em quadra, SM de Uruguaiana, ASSUT e Sul Vôlei de Bagé, SPV de Dom Pedrito e VFA e União representando o município anfitrião.

Os jogos entre as mulheres foram acirradíssimos, com a primeira semifinal entre a equipe do SM Uruguaiana e Sul Vôlei Bagé, vitória das bageenses por 2 a 1. A outra semifinal teve vitória das meninas do VFA Alegrete por 2 a 0 em cima da ASSUT Bagé. Na disputa do título da etapa alegretense da LGV, deu Sul Vôlei, superando o VFA por por 2 sets a 1.

No feminino, a etapa feminina encerrou com 1º Sul Vôlei Bagé, 2º VFA Alegrete e 3º SM Uruguaiana. Entre os destaques no naipe feminino, o Melhor Ataque coube a Ana Luiza/VFA. Já a Melhor Levantadora foi para a atleta Fernanda/SM Uruguaiana e Melhor Defesa para Bibiana do Sul Vôlei que também levou o destaque da competição com a jogadora Gabriele.

Ana Luiza foi um dos destaques da competição, atuando pelo VFA, equipe vice-campeã da etapa

Equipe do União foi o a outra representante de Alegrete, mas não conseguiu chegar às finais.

Já no naipe masculino, Alegrete recebeu as equipes de Nova Esperança do Sul, ARE de Rosário do Sul, Sporting de Itaqui, AVV de Manoel Viana, Sarandi de Santana do Livramento e o União de Alegrete, jogos sediados no Complexo Esportivo União.

A primeira semifinal foi disputada pela equipe de Nova Esperança do Sul que venceu por 2 a 1 o Sporting de Itaqui. E na na segunda semifinal o União Alegrete fez 2 a 1 na ARE Rosário. No masculino, a decisão foi favorável ao time do Nova Esperança do Sul que bateu o União na final, por 2 sets a 0.

Equipe do União conquistou o vice da etapa e carimbou vaga na grande final da Liga.

Campeões e vices pousaram para foto oficial da etapa da LGV em Alegrete.

Entre os destaques no masculino, o time campeão levou o Melhor Levantador com João Paulo e Melhor Defesa com Alexandre. Já o Destaque da competição foi para Afonso do União e o troféu de Melhor Ataque ficou com Enzo/ARE Rosário do Sul.

Afonso recebeu um dos destaques da etapa alegretense da LGV

Fotos: reprodução