INMET continua com previsões de mais chuva e fortes ventos para Alegrete e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul, com previsões de chuva intensa e ventos fortes. Os alertas vermelhos, que indicam perigo iminente, são válidos até as 12h de quarta-feira (13), abrangendo diversas regiões do estado, como Centro, Sul, Vale do Rio Pardo, Norte, Fronteira Oeste, Serra e Região Metropolitana.

Nesses locais, a previsão aponta para a ocorrência de chuvas com intensidade superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm ao dia. O Inmet alerta para o grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Além disso, o alerta vermelho também inclui cidades do Vale do Taquari, região recentemente afetada por fortes chuvas que causaram dezenas de mortes e deixaram milhares de pessoas desalojadas.

Já os alertas laranjas, que simbolizam perigo, cobrem todo o Rio Grande do Sul, com exceção do extremo sul do estado, em cidades como Chuí e Santa Vitória do Palmar. Esses alertas destacam a possibilidade de fortes rajadas de vento, com velocidades variando entre 60 km/h e 100 km/h. O instituto também chama a atenção para o risco de queda de granizo, cortes de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos nessas áreas.

Além dos alertas do Inmet, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), vinculado ao governo federal, emitiu alertas para cheias em todas as bacias hidrográficas do estado. A situação mais crítica está no Rio Uruguai, que já atingiu a Cota de Inundação.

Em meio a essas condições meteorológicas adversas, o Inmet faz algumas recomendações importantes à população. Sugere-se que os moradores das áreas afetadas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, busquem locais seguros e protejam seus pertences da água em caso de inundações. Também é aconselhável evitar abrigar-se sob árvores durante fortes rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também não é recomendado.

Para Alegrete, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, com um acumulado previsto de 45mm.

Até a última atualização desta terça-feira (12/09), o Rio Ibirapuitã estava 10m,72cm acima do nível normal, em elevação, resultando em 81 famílias desabrigadas e 231 pessoas desalojadas nos bairros do município. Os abrigos ativos são o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo.

Para obter mais informações sobre a situação atual e medidas de segurança, os contatos disponíveis são: 3961-1707 e 99158-9544.