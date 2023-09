Alegrete sob impacto das águas: Ibirapuitã chega a 11,43 metros acima do nível normal

Até o momento, 262 pessoas foram atingidas pela situação, sendo 31 famílias desabrigadas, totalizando 90 pessoas desabrigadas, e 60 famílias desalojadas, com 172 pessoas desalojadas.

Os bairros afetados incluem a Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário.

A cidade está mobilizando esforços para oferecer assistência às pessoas afetadas. Abrigos estão ativos no Ginásio do Oswaldo Aranha, no Antigo Posto do Bairro Macedo e no SAAIA.

Para informações adicionais e assistência, entre em contato com a Defesa Civil através dos números (55) 3961 1707 ou (55) 991589544. A equipe está disponível para fornecer orientações e apoio necessários neste momento desafiador.