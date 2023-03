Alegrete supera R$ 3 milhões nos dois primeiros meses do ano em repasse do IPVA

A tributação é uma fonte de arrecadação essencial à manutenção dos serviços públicos e portanto à “vida” do município. Todavia, muitos munícipes ainda não compreendem a sua devida importância e muito menos o seu impacto.

Da arrecadação do IPVA 50% é do Estado e 50% é do município onde o veículo foi emplacado. Destes valores deve ser deduzido 20% a título de FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que retornam ao Estado e ao município para que sejam aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação.

Segundo pesquisa no site do governo do RS, em 2022 o município de Alegrete fechou uma arrecadação de R$ 22.495.664,34 em IPVA. O valor é mais de R$ 4 milhões mais do que o arrecadado neste tipo de imposto em 2021, quanto totalizou R$ 18.058.123,63.

Neste ano, só em antecipação o valor arrecadado em imposto sobre a propriedade de veículos automotores soma R$ 7.493.076,96 até fevereiro. Só na modalidade PIX, o montante é superior a 1 milhão.

Nos dois primeiros meses do ano, com os mais de 7 milhões pagos em IPVA em Alegrete, o município arrecadou o valor de R$ 3.292.777,97 já descontados os tributos.

O município de Alegrete, ultrapassou no final de 2022, a marca de 41 mil veículos em circulação. Segundo estatísticas do Detran gaúcho, a cidade teve um crescimento de 100% na frota nos últimos 15 anos.