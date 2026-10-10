Alegrete tem duas representantes entre as primeiras suplentes da Assembleia Legislativa do RS

Representantes ligadas a Alegrete figuram na lista de suplentes do MDB e do Republicanos para a 57ª Legislatura da Assembleia Legislativa gaúcha.

As eleições para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul definiram, além dos parlamentares eleitos para as 55 cadeiras do Legislativo, a ordem dos suplentes dos partidos e das federações que conquistaram representação na Casa. Entre os nomes que aparecem na relação estão Cris Lohmann, do MDB, e Eliana Bayer, do Republicanos, ambas alegretenses.

Conforme a lista divulgada, Cris Lohmann obteve 33.846 votos e ocupa a primeira posição entre os suplentes imediatos do MDB. Já Eliana Bayer recebeu 29.135 votos e aparece na primeira colocação da lista de suplência do Republicanos.

A posição na relação é importante porque estabelece a ordem de convocação em caso de necessidade de substituição de um deputado titular, conforme as regras aplicáveis a cada bancada.

Cris Lohmann lidera lista de suplentes do MDB

Com 33.846 votos, Cris Lohmann aparece como primeira suplente do MDB para a próxima legislatura. Na sequência, estão Mateus Trojan, com 29.958 votos; Carlos Búrigo, com 21.038; e Tânia da Silva, com 20.460 votos.

A colocação de Cris Lohmann a deixa na primeira posição da lista de suplentes do partido, o que significa que ela poderá ser convocada caso surja uma vaga que, pelas regras de substituição, corresponda ao MDB.

Eliana Bayer é a primeira suplente do Republicanos

No Republicanos, Eliana Bayer também ocupa a primeira posição entre os suplentes imediatos. Ela recebeu 29.135 votos, seguida por Rodrigo Rabuske, com 26.712; João Uez, com 17.992; e Airton Lima, com 14.417 votos.

Assim como ocorre com a lista do MDB, a ordem de votação estabelece a sequência dos nomes que poderão ser chamados para assumir temporariamente ou definitivamente uma cadeira, conforme as circunstâncias previstas na legislação.

Quando os suplentes podem assumir?

A convocação dos suplentes é realizada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa nas situações previstas nas normas que regulamentam o funcionamento do Parlamento. Entre os motivos estão a vacância do cargo por falecimento, renúncia ou perda do mandato, além de afastamentos temporários que atendam aos requisitos legais.

A lista de suplência garante a continuidade da representação parlamentar e respeita a ordem estabelecida para cada partido ou federação, observadas as regras eleitorais e regimentais.

Representação e expectativa para a próxima legislatura

A presença de Cris Lohmann e Eliana Bayer nas primeiras posições das listas do MDB e do Republicanos coloca os nomes em evidência no cenário político estadual. Para Alegrete, a posição das duas representantes pode despertar interesse diante da possibilidade de participação na Assembleia Legislativa durante a próxima legislatura.

No entanto, a condição de primeira suplente não significa posse automática. A convocação depende da ocorrência de uma situação legal que permita a substituição de um deputado titular e do cumprimento dos procedimentos previstos para cada caso.

Com a definição das listas, os partidos passam a contar com a ordem de suplência estabelecida a partir do resultado eleitoral, mantendo a possibilidade de recomposição das bancadas ao longo da legislatura.