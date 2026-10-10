Escolas de samba movimentam Alegrete neste fim de semana em preparação para o Carnaval

Mesmo com o Carnaval 2027 previsto para fevereiro, as escolas de samba de Alegrete já começam a movimentar suas comunidades e buscar recursos para a preparação dos desfiles. Neste fim de semana, as agremiações promovem atividades que unem confraternização, música e apresentação de novidades para a próxima folia.

A programação começa no sábado (10) e segue pelo domingo (11), com três atividades envolvendo diferentes escolas de samba do município.

Sábado, 10 de outubro

No sábado (10), a partir das 20h, a escola de samba, Nós Os Ritmistas realiza a Festa de Lançamento do Enredo do Carnaval 2027, na quadra da escola.

A programação terá a participação dos diferentes segmentos da agremiação, além da Harmonia e da Bateria do Seu Zé. A noite também contará com a participação do grupo SamBalaka, diretamente de Uruguaiana, e comida típica baiana.

O evento marca a apresentação oficial do enredo que será desenvolvido pela escola no Carnaval do próximo ano e reúne os integrantes em uma das primeiras atividades da preparação para a avenida.

Domingo, 11 de outubro

Já no domingo (11), a partir das 14h, a Unidos dos Canudos promove mais uma edição do seu bingo, na sede da escola.

Depois do sucesso da última edição, a agremiação volta a reunir a comunidade em uma tarde de diversão e confraternização. A atividade também tem como objetivo arrecadar recursos para a preparação da escola para o Carnaval 2027.

Ainda no domingo (11), a Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) realiza a abertura oficial da sua quadra, em uma programação que também celebra os 51 anos de história da escola.

A atividade pretende reunir a comunidade carnavalesca e marcar uma nova etapa da agremiação, que já trabalha na preparação para o Carnaval do próximo ano.

As atividades deste fim de semana mostram que, mesmo com alguns meses de antecedência, o Carnaval 2027 já começa a movimentar Alegrete. Entre lançamentos de enredo, eventos de arrecadação e atividades nas quadras, as escolas iniciam a caminhada para colocar seus projetos na avenida.