Alegrete tem portal exclusivo de Vagas de Emprego

Alegrete conta agora com um portal exclusivo de Vagas de Emprego – o Vagas Alegrete. Todas as oportunidades da cidade em um único local, simplificando a busca por emprego.

Os alegretenses podem criar, editar e cadastrar currículos de maneira fácil pelo celular, sem custo algum, totalmente gratuito.

Empresas locais podem divulgar suas vagas e acessar currículos gratuitamente, centralizando as vagas de emprego de forma gratuita e um único lugar. Com isso a cidade toda se beneficia dessa iniciativa simplificando inclusive, para que empresas de fora, saiba onde procurar profissionais locais.

A primeira cidade a contar com a ideia do portal de vagas, foi Uruguaiana, com o portal Vagas Uruguaiana, mas como os idealizadores dessa iniciativa são alegretenses, o nosso baita chão não poderia ficar de fora.

Empresas interessadas em divulgar vagas de emprego, e ter acesso aos currículos contatem o Vagas Alegrete esse recurso é gratuito e a comunidade já pode fazer seu currículo e aproveitar as oportunidades!

Portal: http://vagasalegrete.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/vagasalegrete/