Alegretenses trazem bons resultados da etapa santa-mariense do Circuito Sesc de Corridas

Com a largada em frente ao Shopping Praça Nova, a etapa santa-mariense do circuito contou com a presença de 750 atletas nas distâncias infantis, de 1 km e 2 km e seguindo com a distância de 3 km, 5 km e 10 km para os adultos.

Foto: Ronald Mendes

Além disso, também teve as modalidades para deficientes visuais de 5 km e 10 km. Na distância curta de de 3km, o grande campeão geral, foi o atleta alegretense Cristiano Fernandes Montanha/Azevedo Runners/ Fios da Vida.

Dentre as categorias vários atletas de Alegrete foram ao pódio. Confira:

Vitor Kotulski – Campeão (Cat. 25 a 29 – 5km)

Valdir Severo – 2º lugar (Cat. 65 a 69- 3km)

Diogo Torres – 5º lugar (Cat. 25 a 29 – 10km)

Fábio Dorneles – 4º lugar (Cat. 25 a 29 – 10km)

Janine dos Santos Goulart – 4ª lugar (Cat. 18 a 24 anos – 10km)

A etapa de Santa Maria faz parte das classificatórias do Circuito Sesc de Corridas que levarão à Final Estadual, que ocorre na mesma cidade no dia 3 de dezembro. Ao todo, são 17 etapas realizadas em todo o Rio Grande do Sul, reunindo atletas para disputar as premiações, que incluem estadia nos hotéis do Sesc. A próxima etapa já está marcada para o dia 12 de outubro, em Santa Cruz do Sul.

Fotos: reprodução