Alegrete tem serviço local de gerenciamento e marcação de consultas via regulação do Estado

A Secretaria de Saúde de Alegrete instalou as atvidades do GERCON-Sistema de Gerenciamento de Consultas, na sala 9 do PAM, sendo a primeira da região a ter um espaço único e com servidores capacitados para inserção, alimentação e evolução diária dos pacientes do sistema. O GERCON, que organiza de maneira mais racional, priorizando os casos mais graves, os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

Equipe que atua no GERCON na Secretaria de Saúde de Alegrete

Atualmente, esse serviço da Secretaria de Saúde de Alegrete tem 2.799 pessoas cadastradas no sistema. Deste total, 999 confirmadas, 1.664 na espera. O serviço agiliza a marcação de consultas de pacientes da cidade com especialista, via regulação da Secretaria da Saude do Estado e dimimui a espera e as pendências que até a metade do ano estavam em 400 pessoas e agora em outubro chegaram em 136.

Nidiele Benevides da SSA destaca que Alegrete está sendo pioneiro neste serviço com um sala exclusiva para tratar com a regulação do Estado. Esta atividade busca atender e encaminhar da melhor maneira possível os pacientes da cidade que precisam de atendimentos e exames em outros Municípios do Rio Grande Sul.