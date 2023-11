Uma sentida reverência a uma grande mulher que cedo partiu

Homenagem a Tânia Oleques: lembranças de um grande amigo após sete dias de sua partida.

Oscar Roodes, um grande amigo de Tânia Flôres Oleques, prestou uma emocionante homenagem quando completou uma semana desde a partida da amiga. Tânia faleceu aos 54 anos, vítima de um aneurisma em 4 de novembro.

Ao entrar em contato com a reportagem do PAT, Oscar destacou a índole impecável de Tânia: “Ela era uma pessoa que ninguém conhece alguém que fale algo desabonador sobre ela. Uma mulher de caráter, mãe exemplar e uma boa esposa, mantendo uma amizade imensa com o ex-marido, pai de sua filha, Maria.”

Oscar compartilhou momentos íntimos que demonstram a generosidade de Tânia: “Meu escritório ficava próximo à casa dela, e, muitas vezes, quando me sentia mal, independentemente do horário, mandava uma mensagem. Ela sempre respondia: ‘Vem aqui, vamos fumar um cigarro, vamos tomar uns mate.’ Mesmo ocupada com suas encomendas de bolos e tortas, ela parava tudo para me receber. Meia hora de conversa bastava para eu retornar ao escritório como outra pessoa.”

Tânia era reconhecida por sua energia cativante, e todos queriam estar perto dela. Nos bares e bailes, sua ausência foi notada. “Era a personagem principal de todas as reuniões na Dom Lagarto. Nos bailes, todos sentiam sua falta. Muitas vezes, as pessoas ligavam para ela, mesmo sabendo que poderia estar cansada do trabalho, porque a presença dela fazia toda a diferença.”

A amizade entre Oscar e Tânia nasceu nos ensaios de dança no CTG Honório Lemes, em Alegrete. “Ela foi minha aluna há trinta e cinco anos, e desde então, desenvolvemos uma amizade linda. A partida dela marcou profundamente a minha vida e a de todos nós.”

Ao descrever a alegretense, ele destacou sua paixão pela vida e pela dança gaúcha: “Ela era uma mulher alegre, apaixonada pelas tradições gaúchas, uma dançarina ímpar. Sua ausência nos bailes será sentida por todos, principalmente por mim, que compartilhava com ela uma sintonia única para dançar.”

Oscar concluiu a homenagem expressando a falta que Tânia fará em diversas facetas da vida de todos: “Ela parte deixando uma lacuna difícil de ser preenchida, sem uma vírgula sequer para manchar sua imagem de mulher, mãe, guerreira e amiga.”

Roodes expressou seu orgulho por ter sido amigo e professor de dança de Tânia, destacando a falta que ela fará nos encontros sociais e nas pistas de dança.