Pista do CT Velocross em Alegrete se transforma para sediar etapa final de brasileiro

Construída a pouco mais de 1,3km da BR-290, a pista do Centro de Treinamento Velocross Alegrete passa por uma reestruturação, que colocará a 3ª Capital Farroupilha no mapa nacional do velcross.

Nos próximos dias 18 e 19, o município será palco da grande final do brasileiro e do campeonato gaúcho da modalidade. Desde que se instalou em novo local, o CT acusou um crescimento da modalidade. Foram competições em nível regional e estadual, com presença de pilotos internacionais e até um curso de pilotagem realizado na pista nos Pinheiros.

Desde maio deste ano, a possibilidade de sediar o evento nacional em conjunto com o gaúcho se tornou real. Uma série de reuniões e visitas ao prefeito viabilizaram a concretização da etapa final em Alegrete. Alicerçado pela OktoberSporDay, o evento inicial seria realizado dentro do parque Dr. Lauro, não houve condições técnicas segundo apurou os profissionais da FGM, e mais adiante se esboçou a realização na praça da Juventude, onde não houve possibilidade por conta da infraestrutura no local.

Então, coube aos pilotos em acreditar na realização do evento em Alegrete. O piloto alegretense Marcelo Noetzold, liderou um grupo para reformulação do CT Velocross Alegrete. O trabalho intenso, já alcançou 90% e restando sete dias, o trabalho de ajustes.

Noetzold, relata que foram feitos aproximadamente 500 metros de cerca. A pista foi toda cercada. Mais 350 metros com alambrados, circundaram a área do CT, setor fundos. A rede elétrica demandou a colocação de 20 postes. Toda essa estrutura foi viabilizada através de doações de voluntários e empresários locais.

Vestiários em casas volantes, sete chuveiros e três caixas de água, foram incrementados na parte hidráulica, que terá um suporte de mais um caminhão pipa. Só em encanamentos, foram usados 500 metros de cano. A pista em si, está recebendo cuidados especiais, de acordo com padrões do brasileiro de velocross.

Marcelo, um dos coordenadores do CT em Alegrete, acredita no sucesso do evento, sua atratividade trará incremento na economia local. Hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e comércio. “Estamos fazendo para que tudo saia da melhor forma possível. Alegrete está na vitrine do velocross”, destaca o piloto.

A realização do evento é do CT Velocross Alegrete e OktoberSportDay, com apoio da prefeitura e um seleto rol de patrocinadores. Nesta semana, desembarca em Alegrete toda estrutura móvel do brasileiro.