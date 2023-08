No mês de março de 2022, a Prefeitura deu início a um programa habitacional voltado para cidadãos com recursos limitados. Por meio da documentação protocolada para habilitação no programa estadual “A Casa é Sua”, a administração municipal deu um passo significativo em direção ao cumprimento dessa meta.

Hoje, representantes da Prefeitura, incluindo o vice-prefeito Jesse Trindade e o gerente municipal de contratos, Rogério Lira, estão em Porto Alegre, e mantiveram um encontro com o governador Eduardo Leite e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes. Na reunião, eles receberam a confirmação de que o projeto de construção de 20 residências foi aprovado.

Idosa tem suas economias furtadas de dentro de casa

Por intermédio da parceria estabelecida com o Governo do Estado, Alegrete está preparada para viabilizar a construção das casas destinadas a essa população. Cada casa receberá um repasse financeiro de até R$ 54 mil por parte do governo estadual, sendo o restante do investimento, incluindo a infraestrutura essencial ao loteamento, como sistema de saneamento, vias e calçadas, custeado pelo município. A cifra total de investimento, nesse sentido, chegará a mais de R$ 2 milhões, com a participação municipal ultrapassando a marca de R$ 1 milhão.

Essa iniciativa está alinhada ao compromisso contínuo da Prefeitura de Alegrete no âmbito habitacional. Além do programa estadual, a cidade também está inserida no programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, visando atender às necessidades de habitação para seus cidadãos. Essa ação, porém, não é a única: ao longo do período de 2021 até o presente momento, mais de 500 regularizações fundiárias foram realizadas.

“Agressões” à estátua de Quintana desta vez tem um atenuante

Financeiramente, o foco do projeto recém-aprovado é fornecer moradias adequadas para os moradores de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Com essas 20 casas, Alegrete busca contribuir para a melhoria das condições de vida dessas famílias, demonstrando um compromisso constante com o bem-estar de seus cidadãos.