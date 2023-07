“Agressões” à estátua de Quintana desta vez tem um atenuante

No entanto, após retorno do setor responsável pelo videomonitoramento da Prefeitura, foi esclarecido que o incidente, desta vez, não se tratou de vandalismo, mas sim de um acidente envolvendo duas crianças.

Na noite em que o dano foi identificado, a equipe responsável pelo sistema de videomonitoramento não foi contatada devido ao horário avançado. Contudo, nesta manhã, o coordenador Uiliam Rodolfo Lopes Almeida e o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana Daniel Rosso, afirmaram que a única imagem encontrada foi a de duas crianças que se aproximaram da estátua e tocaram na bengala do poeta. Segundo o secretário Daniel, acredita-se que o material utilizado na restauração ainda não estava completamente seco, o que pode ter contribuído para o incidente. Após uma análise minuciosa das imagens, não foram encontrados indícios de vandalismo, pois o fato ocorreu horas depois do conserto realizado pelo artista plástico Rossini Rodrigues.

Na última sexta-feira (30), o artista plástico são-borjense, responsável pela obra, esteve na cidade para realizar o conserto de três danos anteriores causados ​​por atos de vandalismo, incluindo o olho, o nariz e o dedo da mão que segura a bengala . A estátua de Mário Quintana foi inaugurada em novembro do ano passado e tem sido uma fonte de inspiração para muitos alegretenses e visitantes, que veem nela um símbolo do legado do poeta.

Mário Quintana, conhecido como o “poeta das coisas simples”, foi um escritor modernista, jornalista e tradutor brasileiro, cuja obra é considerada uma das mais importantes do século XX. Sua escrita prolífica e discreta, marcada pelo tom irônico e pela abordagem de temas como a morte, o tempo e a perda da infância, conquistou admiradores ao redor do país.

Nesse contexto, torna-se evidente a importância do monitoramento constante por meio de câmeras e da colaboração da população para evitar novos atos de vandalismo e garantir a preservação do patrimônio cultural de Alegrete para as gerações futuras. Conscientizar a sociedade sobre o valor dessas obras e incentivar o respeito ao patrimônio são passos fundamentais para evitar danos e assegurar a perpetuação do legado cultural.

O secretário de Educação, Rui Medeiros, informou que o artista responsável pela restauração retornará assim que possível para reparar o dano ocorrido.