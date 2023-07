Idosa tem suas economias furtadas de dentro de casa

Uma idosa residente no bairro Cidade Alta procurou uma Delegacia de Polícia para relatar um furto que resultou na perda de quase R$2.000.

A vítima informou aos policiais civis que guardava um valor de R$ 1.600 dentro de seu guarda-roupa como economia pessoal. No entanto, ao verificar o local na última semana, notou que o dinheiro havia desaparecido. Imediatamente, ela entrou em contato com uma de suas netas para relatar o ocorrido. Ambas ficaram surpresas e perplexas com a situação, mas não tomaram nenhuma ação naquele momento.

No entanto, ao fim do mês, quando a idosa foi procurar seu cartão bancário para receber seu benefício, ela sentiu que o mesmo também havia sumido. Diante disso, elas foram até a agência do banco Caixa Econômica Federal para obter informações. Contudo, no dia que procuraram auxílio, foram informadas de que o sistema estava indisponível. Diante dessa situação, os funcionários as orientaram a registrar uma ocorrência na delegacia para que as devidas providências fossem tomadas.

A vítima está profundamente abalada pelo incidente informou a neta e questionada se teria algum suspeito, ela declarou que, no momento, não havia ninguém em mente. A idosa pontuou que estava muito preocupada pois ainda não tinha informações sobre a sua conta no banco e o valor é responsável por sua manutenção entre alimentos e medicamentos, além de água e luz.